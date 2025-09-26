Una piedra habría caído sobre un autobús en Potrero Grande en Buenos Aires, Puntarenas, durante la noche de este viernes, informó Bomberos de Costa Rica.

El reporte del Benemérito detalla que las unidades de Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Cortes se trasladan al lugar de los hechos para atender la emergencia.

Las unidades van en ruta y de manera preliminar se conoce que hay personas con golpes, sin mayor detalle de la gravedad y edad de estas.

El accidente ocurrió a las 10:39 p.m. según del despacho de Bomberos.

Noticia en desarrollo.