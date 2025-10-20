Randall Aguilar, también conocido como “Merula” en Paraíso de Cartago, fue asesinado la tarde de este lunes en el distrito de Birrisito.

Un día antes de ser asesinado, Merula hizo un posteo en sus redes sociales donde pide “piedad y misericordia”.

“Señor te pido piedad y misericordia!! Todos los días recuerdo lo mismo!! Me mandaron al infierno el lugar donde se pierde la vida sin estar muerto!! Piedad y misericordia santísima virgen María!!!”, escribió.

En apariencia, Aguilar estuvo en prisión recientemente antes de ser ejecutado en un taller.

Según trascendió, 2 sujetos fuertemente armados llegaron en moto al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra la víctima.

Al lugar acudieron unidades de Cruz Roja, sin embargo, tras varios minutos de intentar salvar la vida, fue declarado fallecido en el sitio.

La escena quedó a cargo de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

En colaboración con el periodista Allan Madriz.