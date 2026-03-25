Piden quitar credenciales a regidor

La exregidora Glenda García presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones para cancelar las credenciales del actual regidor de Puntarenas, Mario Rodríguez, por presunto incumplimiento del requisito de domicilio.

Según el documento, la denunciante sostiene que el funcionario “presuntamente no residiría de forma efectiva en el cantón central de Puntarenas, sino en Montes de Oro (Miramar)”, lo que contravendría la legislación que exige domicilio en la jurisdicción que se representa durante todo el periodo.

La gestión también señala que esta situación ha sido “ampliamente comentada en la comunidad”, generando cuestionamientos sobre la legitimidad del cargo. Además, menciona como elemento reciente declaraciones del alcalde de Montes de Oro, quien habría indicado públicamente que Rodríguez Morales reside en ese cantón.

En entrevista, García afirmó que la denuncia responde a un patrón histórico: “por años o por décadas los políticos de turno se han burlado no solo de las autoridades, sino del pueblo”. Añadió que “mentir sobre su domicilio para poder ser elegido en un puesto público va en contra de la ley”.

La exregidora también criticó la gestión municipal y el silencio de otros actores.

En conversación con Grupo Extra, Rodríguez aseguró desconocer sobre la denuncia, y afirmó que sí reside en el cantón central de Puntarenas.