El entrenador Francisco Rivas, quien entre otras nadadoras dirigió a María del Milagro París, Sylvia y Claudia Poll está incorporado en la Galería Costarricense del Deporte desde el año 1998. Sin embargo, hay un grupo de personas que pretende que deje de estar en tan honroso sitio y sea expulsado del mismo.

Martha Monge Marín, quien es abogada, vecina de Escazú y a la vez atleta federada de la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos solicitó una investigación del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y no desea verlo ahí. Sobre el motivo explica que “es una reivindicación para la institucionalidad de este país. De las informaciones que logré recabar y plasmé en este documento se evidencia de que esa situación de los presuntos abusos, agresiones y demás conductas inapropiadas que las víctimas denuncian de este señor era algo que todo el mundo lo sabía. Era algo que en algún momento un padre de familia había gestionado una denuncia, pero como iba anónima la institucionalidad de este país no hizo nada”.

En el escrito aconseja que se llame como testigos a Claudia Poll, Marcela Cuesta, Manuel Rojas, Montserrat Hidalgo, Katherina Madriz, Geisel Bonilla y Alejandra Montiel. Agrega que con ellos ya ha conversado y están anuentes a sumarse a la causa. “Yo ya conversé con cada una de esas personas y les consulté por respeto.

No toda la información está ahí plasmada pues es preferible que sea una autoridad administrativa la que reciba la declaración de estas personas y puedan hacer una declaración extensa”.

Con el objetivo de llevar una información balanceada y con las dos versiones del tema, Diario Extra llamó al señor Francisco Rivas a su celular y le dejamos un mensaje vía WhatsApp, para conocer su opinión sobre este tema, pero al cierre de edición no habíamos recibido respuesta.