El crecimiento de la población costarricense a ritmos acelerados, así como un estancamiento en los nacimientos del país, pintan un escenario al que las autoridades tendrán que enfrentarse: Costa Rica es un país cada vez más viejo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el 2080 la edad promedio del territorio nacional estará rozando los sesenta años; razón por la cual organizaciones no gubernamentales y expertos en personas adultas mayores conversaron con Diario Extra para retratar los principales retos a los que se deberá hacer frente en los próximos años.

Idalia Alpízar, directora del Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (Paipam), perteneciente a la Universidad Nacional, señaló la necesidad de que el cambio empiece desde cada individuo, es decir, que la vejez y su trato pasen a ser parte de la identidad costarricense.

“Se debe fortalecer esa cultura de respeto, y además de incrementar las acciones de capacitación y sensibilización desde edades tempranas, que en el caso del Paipam se ha venido realizando a lo largo de los años y ha dado grandes resultados”, especificó Alpízar a este medio.

Para la experta, dicho trabajo debe empezar desde las edades más pequeñas, por lo que las aulas de colegios y escuelas son un excelente espacio.

“Lo ideal es que el Ministerio de Educación Pública (MEP) introduzca un eje transversal en sus planes de estudio que permita a las personas desde su primera experiencia educativa tener un acercamiento al tema de la vejez y el envejecimiento, desde donde se fomente la erradicación de mitos y estereotipos y el respeto por los derechos humanos de la población adulta mayor”, detalló.

La necesidad de trabajar entre varias instituciones también fue señalada por Andrea Monge, licenciada en Trabajo Social y vocera de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).

Monge destacó que el trabajo con las personas adultas mayores debe verse desde un enfoque integral, que incluya bienestar físico, mental, social y anímico.

“En Costa Rica estamos envejeciendo, 11.7% de las personas en nuestro país tienen más de 65 años; pero es que envejecer es un logro en la historia de la humanidad”, expresó.

Hogar El Pilar no tiene orden sanitaria

La administración del Hogar El Pilar, que su ubica en el cantón de San José, solicitó aclarar que no tienen ninguna orden sanitaría. Esto a pesar de que la oficina de prensa del Ministerio de Salud lo indicó de esa forma, tras consulta de Diario Extra.

Idalia Alpízar Coordinadora Paipam

“Los espacios óptimos para que las personas envejezcan son muy importantes porque representan un derecho humano de vivir con dignidad a lo largo de la vida; y por ser persona mayor no se pierde ese derecho”.