Piden mantener ruta del Festival de la Luz para niños hospitalizados

Todos los regidores del Concejo Municipal de San José solicitaron al alcalde reconsiderar el cambio de recorrido del tradicional Festival de la Luz debido a que los menores internados en el Hospital Nacional de Niños (HNN) se perderían el espectáculo navideño.

Aunque los representantes locales reconocen la intención de innovar en la logística del evento, advierten que la modificación implica un fuerte impacto humano, especialmente para los niños internados, quienes cada año esperan con entusiasmo el paso de las carrozas y bandas desde las ventanas del centro médico.

“El nuevo recorrido les privaría de esta experiencia única, eliminando un símbolo de empatía y calidez humana que ha distinguido al Festival de la Luz”, indica el documento remitido al jerarca municipal.

Los funcionarios subrayan que este momento representa mucho más que un acto festivo, ya que brinda a los menores hospitalizados una muestra de esperanza, solidaridad y alegría en medio de sus tratamientos.

Durante más de veinte años el recorrido ha transitado por el Paseo Colón y la Avenida Segunda, y que ahora se planea trasladar a un circuito cerrado alrededor del Parque Metropolitano La Sabana.

“Este gesto ha sido un recordatorio de que San José no se olvida de sus niños más vulnerables”, destacan los miembros del Concejo, quienes consideran que excluir al hospital del recorrido oficial sería un error que despojaría al festival de uno de sus componentes más sensibles y humanos.

Sumado a ello, la regidora del Partido Progreso Social Democrático, Yorleny Córdoba, destacó que dicho cambio afectaría a los comercios de la zona, ya que este cambio no les fue consultado “a los patentados, quienes se preparan para estas fechas”.

A este criterio se sumo Brandon Guadamuz, otro de los firmantes de la Bancada del Frente Amplio, quien señaló que “es una propuesta que no se le consultó a nadie, que nadie pidió y que creemos que puede afectar el evento tradicional como se ha venido dando”.

Diario Extra intentó conocer la posición de la Municipalidad de San José, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.