Piden liderazgo y valentía al próximo presidente de la Corte

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La capacidad de liderazgo, la experiencia gerencial, el diálogo, la defensa de la independencia judicial y el compromiso con los trabajadores son algunas de las cualidades que debería reunir la persona que asuma la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo señalaron la magistrada Damaris Vargas y Jorge Cartín, representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), quienes expusieron sus criterios sobre el perfil que debería tener quien dirija uno de los tres poderes de la República.

Magistrados de la Corte Plena.

La elección cobra relevancia luego de que el actual presidente de la Corte, Orlando Aguirre, decidiera no postularse para un segundo periodo, lo que abre paso a la designación de una nueva autoridad judicial.

Liderazgo y capacidad gerencial

Para la magistrada Vargas, quien asume temporalmente la presidencia y es candidata a este puesto, la persona elegida debe contar preferiblemente con formación gerencial, debido a la responsabilidad de administrar una institución de la magnitud del Poder Judicial.

Sin embargo, destacó que las principales decisiones institucionales no dependen únicamente de la presidencia, sino de los 22 magistrados que integran Corte Plena.

Poder Judicial. Foto: Randall Sandoval.

“Yo creo que tiene que ser una persona, ojalá con una formación gerencial, porque va a gerenciar una institución, pero con el detalle de que en el Poder Judicial la toma de decisiones principales y estratégicas la tiene Corte Plena, que son los 22 magistrados y magistradas”, explicó Vargas.

La magistrada considera fundamental que exista un liderazgo abierto, capaz de aprovechar las capacidades de quienes integran el máximo órgano judicial y construir acuerdos que permitan mejorar el funcionamiento institucional.

También insistió en que la futura presidencia debe mantener una comunicación constante con los distintos sectores y prestar atención a las necesidades de la ciudadanía.

“Es importante que la persona que asuma la presidencia sea alguien que tenga una escucha activa, que sea muy abierta, que toque la puerta de las diferentes magistraturas para escuchar exactamente cuáles son sus criterios al respecto”, manifestó.

Vargas añadió que el objetivo principal debe ser garantizar una administración de justicia más rápida, eficiente y centrada en las personas.

Defensa de la independencia judicial

Desde la representación sindical, Cartín coincidió en la importancia de contar con una persona preparada académicamente y con experiencia dentro de la institución.

No obstante, señaló que quien asuma la presidencia también deberá demostrar firmeza para defender al Poder Judicial frente a cuestionamientos y presiones provenientes de otros sectores.

“La primera es la proyección externa, tenemos que tener una presidencia que genere respeto, que exija ese respeto y que también transmita ese respeto hacia los demás poderes de la República, actores sociales, económicos y políticos”, afirmó.

El dirigente sindical considera que la nueva autoridad deberá fortalecer los canales de comunicación y responder de manera efectiva a los cuestionamientos dirigidos contra la institución.

Asimismo, sostuvo que la defensa de la independencia judicial debe acompañarse de una posición firme en favor de los derechos y las condiciones laborales del personal.

Cuatro candidaturas en firme

La Corte Suprema de Justicia confirmó que cuatro magistrados oficializaron sus candidaturas para ocupar la presidencia del Poder Judicial, tras el cierre del plazo de inscripción el lunes 12 de octubre a las 4:30 p.m.

Las personas aspirantes son:

Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera.

Patricia Solano Castro, magistrada la Sala de Casación Penal.

Patricia Vargas González, magistrada la Sala de Casación Penal.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrada la Sala de Casación Penal.

La elección se realizará el próximo 26 de octubre, a partir de las 8:30 a. m., durante una sesión de Corte Plena.

Para resultar electa, la persona aspirante deberá obtener al menos 12 votos de los 22 magistrados que integran el máximo órgano judicial.