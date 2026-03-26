Un colegiado del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) solicitó formalmente abrir una investigación contra el presidente de la organización, César Toruño, tras difundirse un audio en el que se burla de docentes y lanza comentarios considerados intimidatorios antes de una transmisión en vivo en redes sociales.

La solicitud fue presentada el 24 de marzo ante la Contraloría interna del colegio y pide la intervención de la Junta Directiva, así como la suspensión de los implicados mientras se realiza la investigación.

El hecho ocurrió minutos antes de iniciar un Facebook Live donde se presentarían los resultados del Estudio de Percepciones y Realidades del Magisterio sobre su Situación Sindical.

Foto: Mauricio Aguilar

Según el documento enviado a Colypro, Toruño y otras personas conversaban sin percatarse de que el micrófono estaba abierto.

En el audio se escucha al jerarca bromear sobre docentes que ejercen sin estar colegiados y dirigirse a un asesor de la Fiscalía del colegio para enviar lo que describe como un “mensaje de miedo para el magisterio”.

“Usted, viejita, que me está viendo, voy por su casa, por su padre, por su hijo. Ese diente de oro se lo voy a arrancar, pero me va a pagar la cuota que me debe”, dice Toruño, mientras otras personas presentes continúan la broma sugiriendo que los docentes deberán pagar “colón por colón”.

En la carta enviada al órgano interno del colegio, el denunciante calificó los hechos como “actos bochornosos” y solicitó que se investigue si hubo intimidación contra docentes y sindicatos del sector educativo.

Además, cuestionó el uso del discurso del colegio para referirse a profesionales que trabajan sin estar colegiados, así como el tono de burla utilizado durante la conversación previa a la transmisión.

Foto: Mauricio Aguilar

El documento también hace referencia a la Ley Orgánica del Colypro (Ley 4770), que establece en su artículo 5 que la colegiatura es requisito para ejercer determinados cargos relacionados principalmente con la enseñanza media y superior.

Ante la situación, el colegiado solicitó incluso la renuncia de la Junta Directiva del Colypro, al considerar que se han presentado “repetidos abusos de poder” y que las actuaciones de sus miembros han puesto al gremio educativo “en el ojo del huracán”.

Hasta el momento, la dirigencia del Colypro no ha informado públicamente si abrirá una investigación interna por lo ocurrido.

Toruño pidió disculpas

Sin embargo, y tras darse los hechos, Toruño pidió disculpas públicas en su Facebook personal, alegando que los comentarios se hicieron con humor.

“Debo ofrecer una disculpa sincera. He cometido un error político por mi inexperiencia. No es correcto, pero es un error humano, es un error de mi cotidianidad”, señaló en su red social.