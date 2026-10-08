Piden hasta 12 años de cárcel a médicos por muerte de Maradona

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

San Isidro, Argentina (AFP) – La fiscalía del caso por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona pidió entre 4 y 12 años de prisión para seis de los siete integrantes del equipo médico que lo asistió en una internación domiciliaria previa a su muerte en Argentina en 2020.

La fiscalía en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires, acusó a tres médicos por homicidio con dolo eventual y pidió este jueves para ellos penas de entre 8 y 12 años.

Otros tres profesionales fueron acusados de homicidio no intencional con penas de entre 4 y 5 años.