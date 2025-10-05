Funcionarios municipales y diputados están solicitando de manera urgente al Presidente Rodrigo Chaves Robles y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la emisión de un Decreto Ejecutivo de Emergencia Nacional o Regional para la Vertiente del Pacífico, enfocándose particularmente en el Cantón Central de Puntarenas, Montes de Oro y Esparza.

La Vertiente del Pacífico costarricense ha sido golpeada por precipitaciones excepcionales, causadas por el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el paso de la Onda Tropical N.º 35, fenómenos confirmados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones han provocado una saturación total de suelos, desbordamientos de ríos, inundaciones urbanas y graves daños estructurales en infraestructura clave. La situación se considera crítica y estructural, trascendiendo eventos lluviosos temporales, e involucrando vulnerabilidad acumulativa, antigüedad de infraestructura y aumento del nivel del mar.

Los daños han afectado la seguridad de los habitantes y la continuidad de los servicios, rebasando la capacidad de respuesta local:

Colapso Vial Estratégico: Se interrumpió el paso vehicular en la Ruta Nacional N.º 606 (Sardinal de Acapulco – Monteverde) por deslizamientos y pérdida de calzada. Asimismo, la Ruta Nacional N.º 1 (Interamericana) sufrió un colapso parcial en el sector de Cambronero y afectaciones en el puente sobre el Río Naranjo, lo que llevó a su cierre temporal.

Se interrumpió el paso vehicular en la Ruta Nacional N.º 606 (Sardinal de Acapulco – Monteverde) por deslizamientos y pérdida de calzada. Asimismo, la Ruta Nacional N.º 1 (Interamericana) sufrió un colapso parcial en el sector de Cambronero y afectaciones en el puente sobre el Río Naranjo, lo que llevó a su cierre temporal. Anegamientos Urbanos Severos: Se han reportado inundaciones generalizadas en Puntarenas centro, Chacarita, El Roble, Bellavista y Fray Casiano. También se afectaron viviendas en la comunidad de El Palmar, en Montes de Oro. Esto se debe al colapso de los sistemas de desfogue y drenaje pluvial, agravado por la combinación de lluvias intensas y mareas altas.

Se han reportado inundaciones generalizadas en Puntarenas centro, Chacarita, El Roble, Bellavista y Fray Casiano. También se afectaron viviendas en la comunidad de El Palmar, en Montes de Oro. Esto se debe al colapso de los sistemas de desfogue y drenaje pluvial, agravado por la combinación de lluvias intensas y mareas altas. Problema Estructural del Estero: La alta sedimentación del Estero de Puntarenas, que recibe el aporte de la mayoría de los ríos del norte del cantón, está limitando el drenaje natural y empeorando las inundaciones.

La alta sedimentación del Estero de Puntarenas, que recibe el aporte de la mayoría de los ríos del norte del cantón, está limitando el drenaje natural y empeorando las inundaciones. Obras Inconclusas: Los eventos recientes subrayan la urgencia de acelerar y concluir las obras de ampliación de los tramos Limonal–Barranca y La Angostura, vitales para la evacuación y movilidad provincial.

El Regidor y Vicepresidente del Concejo Municipal, Mario Rodríguez, señaló que la evidencia fáctica y técnica cumple con todos los criterios legales exigidos por la Ley Nacional de Emergencias N.º 8488:

Evento Súbito: Lluvias extremas por Onda Tropical N.º 35 y ZCIT (confirmado por IMN).

Lluvias extremas por Onda Tropical N.º 35 y ZCIT (confirmado por IMN). Daños Graves: Colapso de rutas 1 y 606, viviendas anegadas y comunidades aisladas.

Colapso de rutas 1 y 606, viviendas anegadas y comunidades aisladas. Capacidad Local Rebasada: La maquinaria y el presupuesto municipal son limitados.

La maquinaria y el presupuesto municipal son limitados. Necesidad de Intervención Nacional: Las obras y estudios requieren la participación del MOPT, CONAVI, CNE y MINAE.

El Regidor Mario Rodríguez y la Diputada Sonia Rojas han solicitado gestionar de inmediato el Decreto de Emergencia para habilitar recursos del Fondo Nacional de Emergencias. Las solicitudes específicas incluyen:

Financiamiento Inmediato para la reconstrucción definitiva de las rutas N.º 1 y N.º 606.

Conclusión urgente de las obras de ampliación en los tramos Limonal–Barranca y La Angostura.

Recursos para limpieza y ampliación de drenajes y desfogues urbanos.

Impulsar estudios hidrogeomorfológicos y de dragado técnico del Estero de Puntarenas para recuperar su capacidad hidráulica.

Dado que el riesgo persiste y los suelos están altamente saturados, la declaratoria de emergencia es considerada un deber de razonabilidad administrativa para proteger la vida, la seguridad vial y la resiliencia ambiental del cantón y la provincia. La gestión será remitida a la Junta Directiva de la CNE para su análisis y recomendación al Presidente de la República.