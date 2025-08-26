Desde el pasado 18 de agosto la regidora del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, presentó una moción para que el Concejo Municipal de San José, declare emergencia cantonal, ante la crisis de inseguridad que viven los 11 distritos de la capital.

En la misma se solicita a la alcaldía, emitir un Plan Integral para atender el problema de la falta de seguridad, donde se proponga dotar de los recursos presupuestarios necesarios para nuevas tecnologías, herramientas y sobre todo la creación de plazas de policías. Así como las coordinaciones con otras instituciones que deban involucrarse para abordar esta problemática.

Ese plan debía estar presentada para este 26 de agosto, pero a la fecha, la moción no se ha puesto en conocimiento.

Según los últimos datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), San José ya contabiliza 192 homicidios, 42 más en comparación con el mismo periodo del 2024.

“El tiempo pasa, la inseguridad nos agobia y una propuesta tan importante para los ciudadanos como es declarar emergencia cantonal, no se somete ni a discusión en el Concejo Municipal de San José”, cuestionó Alfaro.

“No sé qué se espera, pero en situaciones de urgencia debe de privar el interés de la gente por sobre los intereses políticos. Espero que la presidencia reflexione y este martes podamos debatir esa propuesta en la sesión semanal”, agregó la regidora.

Dudas

Sin embargo, no todos los regidores están de acuerdo con los términos de la moción.

“El requerimiento de que el alcalde presente un plan integral para resolver la inseguridad del cantón a más tardar el 26 de agosto del presente año me parece poco realista. Considero que dicho plazo es insuficiente para elaborar una propuesta seria, técnica y bien fundamentada”, explicó Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio.

Guadamuz sí destacó la urgencia de un accionar ante el panorama que enfrenta la capital, ya que se trata de “un asunto tan medular como lo es la seguridad ciudadana, que afecta directamente a los y las josefinas, así como a quienes nos visitan o trabajan en San José”.

En caso de aprobarse esta medida, la Municipalidad de San José tendrá la posibilidad de realizar contrataciones de “urgencia”, es decir, con mayor facilidad burocrática, según detalla el artículo 166 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

Ante las consultas de Diario Extra, la Municipalidad de San José destacó que han buscado mejorar las condiciones para garantizar la tranquilidad de los transeúntes; entre ellas la reciente incorporación de 42 nuevos oficiales municipales, así como un centro de vigilancia donado por el Gobierno de Estados Unidos.

“Todas estas acciones se suman al esfuerzo permanente de la Municipalidad en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y las mesas de articulación de seguridad, para brindar más protección y tranquilidad a los habitantes de la capital”, aseguró el gobierno local.

Iztarú Alfaro Regidora PLN “Es hora de que la Alcaldía cumpla con su responsabilidad. La seguridad de San José no puede esperar más, y este Concejo debe actuar con la urgencia que el momento exige”.