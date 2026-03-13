Piden a diputados apurar investigación contra Fabricio Alvarado

El equipo legal de Marulin Azofeifa externó su preocupación sobre el lento avance del proceso legislativo que investiga la denuncia por acoso y abuso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado.

“El tiempo se agota y, con él, la posibilidad de que Marulín reciba una respuesta institucional efectiva”, indicaron mediante un comunicado este jueves.

Los diputados están implementando el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa que establece en su artículo 15 crear una comisión investigadora que debe rendir un informe final en un plazo de dos meses desde su conformación.

En este caso, dicha comisión se integró el 17 de febrero de 2026, lo que significa que ese plazo vence el 17 de abril de 2026.

“Sin embargo, a la fecha, la comisión no tiene fecha estipulada para sesionar y aún no ha convocado a ninguna audiencia de prueba ni llamado a declarar a testigos fundamentales”, indicaron los abogados de la exdiputada.

Incluso el propio Alvarado envió una nota a los diputados integrantes de dicha comisión, para solicitar la desestimación de la investigación administrativa, alegando que Azofeifa escogió la via penal.

Carta que Alvarado envió a la comisión.

Alvarado se encuentra fuera del país en un congreso en República Dominicana, por lo que no ha brindado declaraciones sobre el tema.

Apurar la investigación

Los abogados de Azofeifa insisten en que Fabricio Alvarado ya no será diputado a partir del 1° de mayo de 2026.

“Si el informe no se presenta antes del 17 de abril, existe el riesgo real de que el caso no pueda resolverse a tiempo, abriendo la puerta a la impunidad. A esto se suma que la Semana Santa reduce considerablemente los días hábiles disponibles, restringe aún más el tiempo disponible para la evacuación de pruebas, las conclusiones y la rendición del informe final”, agregan.

Recuerdan que Costa Rica tiene compromisos nacionales e internacionales para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual. “Cualquier omisión o dilación en la tramitación de este expediente puede derivar en responsabilidad del Estado, así como en responsabilidad patrimonial y solidaria de los miembros de la comisión”.

“La comisión, como cuerpo pionero en su aplicación, tiene no solo deberes legales, sino también deberes éticos y morales frente a la sociedad. Debe demostrar que las diputaciones también asumen las consecuencias de sus actos y se someten a los mismos estándares de respeto y dignidad que exigen a la población y a miembros de otros poderes de la República”, enfatizaron.

Insisten que el manejo de este caso será leído como un mensaje sobre la seriedad con la que el Poder Legislativo asume la violencia de género y las relaciones de poder.