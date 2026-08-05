Piden 396 años de cárcel contra sospechoso de robar ₡3.200 millones del BN

El Ministerio Público solicitó una pena de 396 años de cárcel contra un hombre de apellido Olivas, sospechoso de sustraer la mayor parte de ₡3.200 millones del Banco Nacional entre 2021 y 2023.

Esto por 33 delitos de peculado, donde cada uno tiene una pena de 12 años de prisión, para un total de 396 años.

Se trata del caso conocido como “Gallo Tapado”, donde se indicó que Olivas realizaba el robo del dinero para la compra de juegos de lotería, entre física y digital.

Este miércoles inició la fase de las conclusiones, donde el fiscal Ronald Segura, expuso la tesis del Ministerio Público sobre las aparentes acciones delictivas del imputado.

Segura indicó que estos hechos afectaron la imagen reputacional de la entidad bancaria y pudieron haber causado una crisis financiera del Banco Nacional.

Los representantes del Banco Nacional y de la Procuraduría Nacional también expondrán sus conclusiones, para que posteriormente la defensa del imputado realice su exposición final.