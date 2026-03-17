Piden 128 años de cárcel para el sospechoso de matar a Nadia Peraza

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio Público solicitó una pena de 128 años de cárcel contra el principal sospechoso de asesinar a la joven Nadia Peraza.

El fiscal Óscar Serrano pidió que se imputen los delitos de femicidio, robo agravado, suplantación de identidad y estafa informática.

Fotografía Randall Sandoval

Además, debido a que la prisión preventiva del sospechoso, de apellido Buzano, vence en mayo, la Fiscalía pidió que la medida sea ampliada por 6 meses más.

Durante las conclusiones, el fiscal hizo un repaso de los eventos de violencia intrafamiliar que sufrió Peraza y el comportamiento delictivo de Buzano para esconder el presunto delito.