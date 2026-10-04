Pide un taxi y sujetos en moto lo atacan a balazos en Guanacaste

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando viajaba en un taxi informal en el sector de Santa Rosa de Santa Cruz, Guanacaste.

Según versión preliminar, la víctima conocida con el alias “Pay” habría solicitado un vehículo para que lo trasladara hasta el cruce de Santa Rosa; sin embargo, durante el camino, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, lo que le ocasiono la muerte de inmediato.

En el vehículo se observan al menos cinco impactos de arma de fuego.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

Por su parte, el conductor resultó ileso tras el ataque.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.