El Picnic Festival Centroamérica 2026 dará inicio este sábado 14 de marzo con su primera jornada en el Centro de Eventos Pedregal, donde miles de asistentes se reunirán para disfrutar de conciertos, gastronomía y diversas experiencias de entretenimiento.

La programación contará con artistas nacionales e internacionales distribuidos en distintos escenarios a lo largo de la tarde y la noche. Entre las presentaciones más destacadas de esta primera fecha se encuentran:

2:00 p.m. – Shel Dixon – Stage Picnic

Fuerza Dread – Stage Jogo

Kapo – Stage Picnic

Yandel – Stage Picnic

De La Rose – Stage Hideout

Ozuna – Stage Picnic

Tyga – Stage Jogo

Maná – Stage Picnic

Rels B – Stage Hideout

Esta será la primera de dos jornadas del festival, que también se realizará el 21 de marzo, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país al reunir a artistas internacionales, talento regional y miles de fanáticos en un mismo lugar.