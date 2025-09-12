Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en El Guarco de Cartago, cuando un vehículo tipo pick up volcó sobre la Ruta 2, en el sector de Cangrejal.

Vehículo cayó a guindo. Foto: Cruz Roja.

El reporte preliminar indica que el hecho ocurrió a las 2:38 a.m. y dejó como saldo 2 personas afectadas. Una de ellas fue localizada sobre la vía principal, mientras que la otra cayó a un guindo de entre 70 y 90 metros de profundidad.

Vehículo cayó a guindo. Foto: Cruz Roja.

Tras varias maniobras de rescate, los equipos de emergencia lograron extraer a la persona que se encontraba en el precipicio y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

Vehículo cayó a guindo. Foto: Cruz Roja.

En la atención participaron 3 Unidades de Soporte Básico, una Unidad de Rescate y una de Soporte Avanzado, que se movilizaron hasta el lugar para brindar asistencia a los heridos.

Vehículo cayó a guindo. Foto: Cruz Roja.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.