Pick up derrapa y cae a río en Moravia: así quedó vehículo

Dos personas que viajaban en el carro fueron trasladadas estables al centro médico

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un vehículo se salió de la vía y terminó dentro del cauce de un río durante la madrugada de este jueves, en el sector de Trinidad de Moravia, San José. La emergencia fue atendida por la Estación de Bomberos de Coronado a las 3:48 a. m., específicamente 100 metros al norte de la Iglesia de la Trinidad, sobre vía pública.