Pick up derrapa y cae a río en Moravia: así quedó vehículo  

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Un vehículo se salió de la vía y terminó dentro del cauce de un río durante la madrugada de este jueves, en el sector de Trinidad de Moravia, San José.
La emergencia fue atendida por la Estación de Bomberos de Coronado a las 3:48 a. m., específicamente 100 metros al norte de la Iglesia de la Trinidad, sobre vía pública.
De acuerdo con la información de Bomberos, el carro se precipitó al cauce del río y fue necesario realizar labores de rescate para extraer a las dos personas que se encontraban en su interior.
Ambos pacientes fueron valorados en el sitio y se encontraban en condición estable, por lo que fueron trasladados a un centro médico para una revisión más detallada.
En la atención participaron seis bomberos, quienes trabajaron en la extracción de las personas y en la atención de la emergencia.