(Bogotá, Colombia, AFP) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este viernes como “un asesinato” el ataque estadounidense contra una supuesta lancha narcotraficante en el Caribe, en el que murieron once personas según el gobierno de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos informó el martes sobre un fulminante ataque contra una lancha rápida tripulada por supuestos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en medio de un despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico.

“Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (…), pero se supedita al derecho internacional”, dijo Petro en X, que el martes cuestionó la veracidad de la acción militar.

El primer mandatario izquierdista de Colombia sostiene que debieron capturar a los supuestos narcos, sin matarlos.

Estados Unidos desplegó la semana pasada siete buques de guerra en el mar Caribe y anunció este viernes el envío de diez aviones caza a Puerto Rico. Venezuela denuncia su presencia como una amenaza y llamó a militares reservistas a las filas.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de “fugitivo” de la justicia estadounidense y de encabezar a una organización criminal.