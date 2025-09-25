Representantes del sector pesquero, acompañados de sus familias, se manifestaron al frente del Tribunal Contencioso Administrativo en contra de una medida cautelar que prohíbe la exportación de tiburón.

Más de 10 mil familias se verían afectadas. (Foto: Sergio Espinoza)

Entre las demandas principales, buscan revertir la decisión dictada para que puedan retomar su actividad económica.

“Esta manifestación de hoy, con personas de Puntarenas y todas las zonas costeras, se debe a que un juez condenó a la pesca palangre. Es un cierre técnico a las pesquerías. Hoy estamos acá para que no se repita la historia, como pasó con el camarón en el gobierno de Carlos Alvarado. Vamos a defender la pesca de palangre, cueste lo que cueste”, declaró Minor González, pescador y uno de los líderes del movimiento.

Randall Chavarría, alcalde de Puntarenas, y Mario Rodríguez, regidor, dieron su apoyo al sector. (Foto: Sergio Espinoza)

Durante la manifestación, un abogado que representa al sector realizó la solicitud para que se le otorgue una audiencia a los pescadores donde puedan exponer sus preocupaciones.

Alexander Barrantes, diputado oficialista, se presentó a la manifestación. (Foto: Sergio Espinoza)

El jueves pasado, El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Estado detener las exportaciones de varias especies.

Tiburón zorro pelágico.

Tiburón zorro común o del Atlántico.

Tiburón zorro ojón.

Tiburón sedoso.

Tiburón gris de arrecife.

Pescadores de Puntarenas, Golfito y Quepos, fueron acompañados por sus familias. (Foto: Sergio Espinoza)

La medida fue presentada por el abogado Walter Brenes.