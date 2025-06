Un accidente en la Ruta 27, donde un motociclista derrapó y perdió la vida en el sitio, generó una extensa congestión vehicular mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

Aunque el percance se reportó cerca de las 5:00 a.m., no fue sino hasta aproximadamente las 11:00 a.m. que se restableció por completo el tránsito en esta concurrida carretera.

Para llevar a cabo el retiro del cadáver, el protocolo judicial exige la presencia de un juez que autorice la inspección del lugar.

Diario Extra consultó a Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sobre el motivo del retraso.

“En este caso, el OIJ estaba preparado con todo el equipo necesario. Sin embargo, el juez delegó la responsabilidad a un fiscal que no era de la zona, por lo que fue necesario esperar su llegada”, explicó.

A raíz de esta situación, el medio intentó obtener una declaración del fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien respondió que se encontraba fuera del país y no tenía conocimiento del hecho.

A eso se le suma, que en el país solo hay 10 “morgueras” para trasladar los cadáveres. No es la primera vez que las vías nacionales colapsan a la espera de las diligencias forenses correspondientes.

Sin embargo, una reforma al artículo 191 del Código Procesal Penal, aprobada en noviembre de 2023 y promovida por el Poder Judicial, busca agilizar el retiro de cuerpos tras accidentes viales y así reducir las demoras en carretera.

Esta modificación permite que, en muertes culposas (por negligencia o imprudencia), el OIJ pueda proceder sin la intervención de un juez, aunque sigue siendo necesaria la presencia de un fiscal.