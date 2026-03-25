Pescadores se comprometen a liberar tortugas y tiburones que capturen

El Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con el sector palangrero para liberar tortugas y tiburones capturados dentro de las redes de pesca.

El plan se aplicará en la zona conocida como Área Marina del Manejo del Bicentenario ubicada en el Océano Pacifico, donde se pescan especies comerciales como el atún, pero también es hábitat de especies que deben ser protegidas.

Además, cambiarán los tipos de anzuelos para que los cables no utilicen acero, y puedan ser rotos por los tiburones.

“Los que se capturen llegan y cortan el plástico y se liberal y se van con el anzuelo, pero con el tiempo se desaparece”, detalló Mauricio Gonzalez, representante del sector palangrero.

El presidente Rodrigo Chaves celebró este acuerdo asegurando que su gobierno “es ambientalista”.

