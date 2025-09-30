Los pescadores de tiburón tienen hasta el 15 de octubre para desembarcar el producto pescado en el lapso en que entró a regir la prohibición de exportación de cinco especies de cetáceos.

Así lo señaló el abogado ambientalista, Walter Brenes, el cual interpuso la medida profesionalísima que fue acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo Civil y de Hacienda.

“Es evidente que el Gobierno de la República, lo único que pretende es descalificarme, crearme un problema y una persecución en contra mía y del juez Alexander Castillo, para que, con el uso de una cortina de miedo, amedrentar a jueces y ciudadanos para que desistamos de un proceso que tiene todo el sentido desde una perspectiva técnica y jurídica de seguir adelante”, declaró.

El abogado respondió a las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, donde mencionó que el país se encuentra en una situación crítica que afecta cerca de 8 mil personas en las zonas costeras del territorio nacional.

“No es posible que, por una medida provisionalísima, sin siquiera dar audiencia, se suspendan y paralice la actividad económica de la cual dependen miles de personas. Hoy la situación es crítica porque tenemos embarcaciones cerca de la costa que no pueden descargar el pescado, no tenemos capacidad de almacenamiento y cada día que pasa corremos el riesgo de tener consecuencias graves”, indicó el jerarca.

Brenes recordó que la sentencia del Tribunal solo prohíbe la exportación de tiburón zorro y tiburón sedoso, y no limita la pesca para el consumo interno.

“El ministro de Agricultura y el Gobierno de la República deben retractarse, en alianza con el sector palangrero y en perjuicio de los recursos naturales de este país, de las mentiras y falsedades que están difundiendo”, agregó.

Prohibición

El Tribunal prohibió la exportación de las especies y productos derivados de los siguientes animales: