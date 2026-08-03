Pescador halla cuerpo envuelto en plástico dentro de un canal

Un macabro hallazgo movilizó la noche del domingo a cuerpos policiales y de emergencia en el sector de Palo Alto, en Cuatro Millas de Matina, donde fue localizado el cuerpo de una persona dentro de un canal con abundante agua.

La alerta se recibió alrededor de las 7:00 p.m. Tras llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de la Cruz Roja Costarricense para realizar la extracción.

“De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se registró en el sector de Cuatro Millas a la orilla del río Chirripó, cuando en apariencia un vecino de la zona se encontraba pescando y observó un cuerpo, por lo que dio aviso a las autoridades. Agentes de la subdelegación regional de Batán se presentaron al sitio y localizaron un cuerpo envuelto en plástico“, explicó el OIJ.

Debido a las condiciones del lugar, la Benemérita desplazó una unidad de soporte básico, una embarcación y personal especializado en rescate acuático, quienes colaboraron para llevar el cuerpo hasta la carretera.

De manera preliminar, trascendió que el cuerpo se encontraba amarrado de pies y manos y envuelto en bolsas plásticas. Estas circunstancias hacen presumir a las autoridades que el caso podría estar relacionado con un aparente ajuste de cuentas; sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante la investigación judicial.

Hallazgo de cuerpo. Foto: corresponsal Naun Mora.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido establecida. El OIJ quedó a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, mientras avanza con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hallazgo de cuerpo. Foto: corresponsal Naun Mora.

Con información del corresponsal Naun Mora.