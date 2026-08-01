Perú ingresará al Escudo de las Américas

Lima (AFP) El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori anunció que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza conservadora liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

Perú, de 34 millones de habitantes, atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000). Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes como mandataria su deseo de ingresar a la iniciativa regional.

“Continuaremos los avances alcanzados con nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Dijo que una de sus prioridades será “la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción”. “Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”, agregó.

El canciller, que antes fue funcionario en la embajada de Estados Unidos en Lima, destacó que Perú va a “fortalecer la cooperación con los países vecinos y con nuestros principales socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad”.

El país sudamericano es uno de los principales productores mundiales de cocaína.