Cuatro personas fueron arrastradas por una cabeza de agua este sábado en una catarata en el sector de Curubandé en Liberia de Guanacaste.

El reporte inicial, recibido por la Cruz Roja Costarricense a las 10:34 a.m., indicaba que 3 personas habían sido afectadas. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de búsqueda y verificación, se confirmó que en realidad eran 4 los involucrados.

De acuerdo con la valoración realizada en el sitio, un hombre adulto fue localizado con vida, mientras que las otras 3 personas (dos hombres y una mujer, todos adultos) no presentaban signos vitales.

Los cuerpos fueron recuperados en la zona y las autoridades competentes continúan con el proceso de identificación y levantamiento.

La Cruz Roja reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución al visitar ríos y cataratas, especialmente en época lluviosa.