Las personas que fueron víctimas de un derrumbe en una vivienda en La Carpio no quieren evacuar el lugar, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja, indicó que les dieron la sugerencia de evacuación a las personas que habitan la zona.

“A pesar de que se da una solicitud de evacuación, no quieren abandonar las viviendas”, explicó.

El especialista que el lugar continúa siendo vulnerable a una emergencia por deslizamiento por la saturación de los suelos y la lluvia que cae.

La Cruz Roja indicó que permanecerán en la zona realizando más evaluaciones para evitar otro contratiempo.