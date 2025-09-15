Un grupo de 4 personas, en las que se incluye un menor de edad, quedaron atrapadas bajo un puente ferroviario en una isleta en Sarapiquí, producto del paso de una cabeza de agua en la zona.

Las personas estarían atrapadas en una isleta en el Río Sucio. Las autoridades coordinan para la rápida extracción y rescate del grupo, informó Cruz Roja.

En el lugar se encuentran dos unidades de soporte básico, así como Bomberos para poder salvaguardar a las víctimas.

Los hechos se presentaron pasadas las 8:00 p.m. de este lunes y los hombres lograron comunicarse vía telefónica con las autoridades para el rescate.

Las fuertes lluvias de este lunes, por el paso de la Onda Tropical #30, ocasionaron el desbordamiento de ríos e incremento de agua en el cauce, lo que imposibilita el paso de estas 4 personas.

