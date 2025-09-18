La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Municipalidad de La Unión, invita a vecinos y visitantes del cantón a participar en la Liberación de Libros, una iniciativa cultural que busca promover la lectura, el intercambio literario y el acercamiento con autores nacionales.

Durante la actividad, los asistentes podrán llevarse uno o varios libros completamente gratis, con el propósito de darles una nueva vida y que circulen entre distintos lectores.

Detalles de la actividad

El evento se llevará a cabo en el Parque Moisés Vincenzi Pacheco, conocido popularmente como el Parque de Tres Ríos, y en sectores aledaños. Serán 2 jornadas: el 22 de septiembre de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. y el 24 de septiembre de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.

Foto con fines ilustrativos.

De acuerdo con los organizadores, la liberación de libros es una práctica que fomenta el acceso democrático al conocimiento, pues cada texto pasa de mano en mano, ampliando las posibilidades de lectura y motivando a la comunidad a cultivar este hábito.

“Con esta feria queremos abrir un espacio para que las personas disfruten de la literatura y a la vez apoyen el talento de nuestros autores nacionales”, indicó Andrea Aguilar, gestora cultural de la Municipalidad de La Unión.

La actividad será gratuita y abierta a todo público.