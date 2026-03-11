Persona muere en pleno Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una persona falleció dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, según confirmaron las autoridades.

El caso fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes indicaron de manera preliminar que el deceso se maneja como una muerte natural.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso quedó en manos del OIJ para las diligencias correspondientes.