Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los filtros de seguridad de la Fuerza Pública detectaron e interceptaron a una persona que pretendía ingresar con un arma no letal a la Plaza Mayor de Cartago, en medio de los actos oficiales del 14 de setiembre encabezados por la presidenta Laura Fernández.

El decomiso se logró gracias al amplio perímetro de revisión desplegado con vallas, patrullas y oficiales para controlar los accesos al recinto, donde también se registraron algunos roces y detonantes de tensión entre grupos de manifestantes.

Según confirmó el director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera Bonilla, el hallazgo fue resultado directo de los controles preventivos aplicados en la zona.

“Se establecieron filtros de ingreso con el objeto de que las personas pudieran disfrutar del evento con toda tranquilidad. Producto de esos filtros se decomisó un arma no letal a una persona que pretendió ingresar dentro del perímetro”, destacó.

Tras la intervención de las autoridades en los filtros perimetrales y el control de los enfrentamientos verbales en las afueras, la sesión solemne transcurrió sin incidentes graves en el escenario principal.