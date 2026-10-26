Persona fallece atropellada por un vehículo liviano

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Una persona falleció la tarde de este lunes tras ser brutalmente atropellada por un vehículo liviano en el sector de Los Ángeles de Parrita, en la provincia de Puntarenas, específicamente en las cercanías de Matra.

Tras la alerta de la emergencia, las autoridades se hicieron presentes en el sitio para custodiar la escena, donde el paso vehicular se mantiene completamente cerrado mientras se espera la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De momento, las autoridades judiciales trabajan en la recolección de indicios para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el trágico accidente, así como en la identificación de la víctima.

Con información de corresponsal de la zona.