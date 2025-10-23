El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que persiste una cierta incertidumbre respecto a la evolución de la Tormenta Tropical Melissa.

Esto ocurre mientras el sistema se mantiene sobre el Mar Caribe, su amplitud y lentitud están modulando la circulación climática local, lo que obliga a mantener la prevención.

¿Por qué importa la incertidumbre?

Los análisis recientes indican que Costa Rica mantendrá una (clasificada entre baja y moderada) de Melissa durante esta segunda mitad de la semana. Zonas Impactadas: Se espera que esta influencia indirecta se sienta especialmente hacia el Pacífico Central y Sur .

La lentitud del disturbio aportará un a partir del jueves. Estado de Melissa: Actualmente, Melissa continúa con un lento movimiento de traslación hacia el norte de 4 km/h y reporta vientos sostenidos de 75 km/h.

Mientras tanto, las lluvias continúan:

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa y posicionada sobre Costa Rica, lo que ha generado lluvias fuertes y tormenta eléctrica en varias regiones:

Diagnóstico: En las últimas 5 horas, se han registrado acumulados fuertes, destacando montos de entre 30 mm y hasta 77 mm , siendo los más altos en sectores de Alajuela y Heredia.

En las últimas 5 horas, se han registrado acumulados fuertes, destacando montos de , siendo los más altos en sectores de Alajuela y Heredia. Pronóstico (Jueves/Noche): Al finalizar la tarde del jueves y durante la primera parte de la noche, se esperan lluvias de intensidad variable en el Valle Central, Pacífico Norte, Zona Norte y zonas montañosas del Caribe. Se estiman montos entre 25 mm a 50 mm en un lapso de 6 horas en estas regiones. En el Pacífico Central y Sur, se esperan lluvias aisladas, principalmente en zonas costeras, con acumulados entre 10 mm y 40 mm en periodos de 6 horas .

El Punto Crucial:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recomienda especial precaución ante las fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo.