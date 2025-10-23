El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que persiste una cierta incertidumbre respecto a la evolución de la Tormenta Tropical Melissa.
Esto ocurre mientras el sistema se mantiene sobre el Mar Caribe, su amplitud y lentitud están modulando la circulación climática local, lo que obliga a mantener la prevención.
¿Por qué importa la incertidumbre?
- Influencia Indirecta: Los análisis recientes indican que Costa Rica mantendrá una influencia indirecta (clasificada entre baja y moderada) de Melissa durante esta segunda mitad de la semana.
- Zonas Impactadas: Se espera que esta influencia indirecta se sienta especialmente hacia el Pacífico Central y Sur.
- Humedad Aumentada: La lentitud del disturbio aportará un leve aumento en la humedad hacia el sur del país a partir del jueves.
- Estado de Melissa: Actualmente, Melissa continúa con un lento movimiento de traslación hacia el norte de 4 km/h y reporta vientos sostenidos de 75 km/h.
Mientras tanto, las lluvias continúan:
La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene activa y posicionada sobre Costa Rica, lo que ha generado lluvias fuertes y tormenta eléctrica en varias regiones:
- Diagnóstico: En las últimas 5 horas, se han registrado acumulados fuertes, destacando montos de entre 30 mm y hasta 77 mm, siendo los más altos en sectores de Alajuela y Heredia.
- Pronóstico (Jueves/Noche): Al finalizar la tarde del jueves y durante la primera parte de la noche, se esperan lluvias de intensidad variable en el Valle Central, Pacífico Norte, Zona Norte y zonas montañosas del Caribe.
- Se estiman montos entre 25 mm a 50 mm en un lapso de 6 horas en estas regiones.
- En el Pacífico Central y Sur, se esperan lluvias aisladas, principalmente en zonas costeras, con acumulados entre 10 mm y 40 mm en periodos de 6 horas.
El Punto Crucial:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recomienda especial precaución ante las fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo.
- Saturación: Se presenta alta saturación de los suelos en el Pacífico Sur, la Península de Nicoya y la Zona Norte.
- Riesgos Urbanos: Tenga prevención, en particular en áreas urbanas, ante la posibilidad de colapsos en los sistemas de alcantarillado debido a la acumulación de agua.
- Tormenta Eléctrica: En caso de percibir ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, busque refugio seguro, ya que estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y provocar caída de objetos o tendido eléctrico.