Un presunto robo de bicicleta terminó con un hombre fallecido y otro detenido la tarde del martes en Tobosi de El Guarco, Cartago, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El fallecido aún no ha sido identificado, mientras que el detenido es un hombre de apellido Alpízar, de 26 años, quien figura como sospechoso de propinarle la golpiza que le causó la muerte.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., cuando el ahora fallecido, en apariencia, ingresó a una vivienda y robó una bicicleta.

Según la investigación, los ocupantes de la casa se percataron del robo y uno de ellos inició una persecución que se extendió por aproximadamente 800 metros. Al alcanzarlo, presuntamente se produjo una riña entre ambos.

Durante el altercado, el sospechoso habría golpeado en múltiples ocasiones al presunto ladrón, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Tras lo ocurrido, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a Alpízar, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras agentes judiciales continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.