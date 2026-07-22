Los oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Martínez, a quien le decomisaron 405 dosis de aparente crack, un arma de fuego y dinero en efectivo tras un operativo realizado en la zona.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron mientras los policías realizaban un recorrido preventivo y observaron a dos sujetos con actitud sospechosa; estos, al percatarse de la presencia policial, intentaron darse a la fuga, por lo que los policías iniciaron la persecución.

Uno de los sospechosos ingresó a una vivienda y salió por la parte trasera; sin embargo, los oficiales, al ingresar al inmueble, ubicaron al hombre de apellido Martínez.

Al sujeto le decomisaron:

405 dosis de aparente crack

₡347.025 en efectivo

$100 en efectivo

Arma de fuego con la serie limada

Cargador para munición calibre 9 milímetros.

Ante la situación, las autoridades coordinaron con agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) para el levantamiento de los indicios y el procesamiento de la escena.

El sujeto quedó ante las órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.