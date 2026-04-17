Persecución policial: Sujeto es detenido con kilo y medio de marihuana

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Una rápida persecución permitió detener a un motociclista que transportaba cerca de kilo y medio de posible marihuana en Pérez Zeledón.

De acuerdo con las autoridades, los mismos se encontraban realizando un patrullaje preventivo por el cruce de Las Ranas, cuando vieron una motocicleta cuyos ocupantes se notaban en actitud sospechosa, por lo que les ordenaron detenerse, pero hicieron caso omiso.

Ante esta situación, los oficiales proceden con la persecución, logrando interceptar la motocicleta, la cual era conducida por un hombre de apellido Rodríguez.

Según las autoridades, el sujeto les mostró de forma voluntaria tres paquetes con aparente marihuana, los cuales portaba dentro de un bolso.

Foto: MSP

El hombre quedó a cargo de las autoridades judiciales, ya que podría ser procesado por el presunto delito de transporte ilegal de drogas.

Por su parte, el acompañante era un menor de 15 años, quien fue remitido al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Pérez Zeledón, quienes se encargarán de su custodia.

Foto: MSP