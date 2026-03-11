Persecución policial: sospechoso huye y se esconde en vivienda

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó dos allanamientos este martes, uno en Calle Blancos y otro en Ipís, donde un sujeto trató de evadir a las autoridades y se escondió en una vivienda.

De acuerdo con el OIJ, recibieron información confidencial sobre el posible almacenamiento de drogas en unos apartamentos ubicados en Calle Blancos, por lo que iniciaron una investigación para corroborar los datos.

Foto: OIJ

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Durante este proceso investigativo, los agentes judiciales persiguieron a un hombre que viajaba en un vehículo y, al notar la presencia policial, huyó haciendo maniobras temerarias.

El sujeto ingresó a una vivienda y, tras las diligencias correspondientes, lograron la detención del mismo.

El hombre fue identificado con el apellido Ramírez, de 34 años.

Con los dos allanamientos se logró el decomiso de:

Diferentes sustancias ilícitas.

3 armas de fuego

Dinero en efectivo

El sujeto fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.

Foto: OIJ

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