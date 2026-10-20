Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un operativo conjunto ejecutado por los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, permitió el decomiso de aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico Sur.

Las acciones operativas iniciaron la tarde de este lunes y se extendieron hasta la madrugada de este martes, a unas 20 millas náuticas de Matapalo, cuando los oficiales de Guardacostas detectaron una embarcación sospechosa en puntos estratégicos de patrullaje.

Al notar la presencia policial, los tripulantes intentaron escapar, lo que desató una persecución en altamar. Durante la huida, los sospechosos lanzaron la millonaria carga ilícita al agua con la intención de eludir la acción de la justicia.

El exitoso despliegue operativo contó además con el soporte aéreo de una aeronave estadounidense, consolidando la cooperación coordinada entre los cuerpos de seguridad nacionales y las agencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico.