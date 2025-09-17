Minutos antes del clásico del buen fútbol entre Saprissa y Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos, un par de perros, llamados Ramsés y Mafafa, se robaron todas las miradas de los asistentes.

Los animales se encontraban en la cancha cuando los equipos salieron a calentar y no querían salir. La seguridad del estadio tuvo que retirarlos usando comida, un proceso que duró cerca de 30 minutos, mientras los aficionados observaban divertidos la situación.

Ramsés y Mafafa cuentan con su propia casita dentro del estadio y se han convertido en parte de la rutina del lugar.

Escrito por Paulina Carmona.