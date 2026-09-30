Perros con cadena de oro llaman la atención en allanamientos en Hatillo

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Dos perritos con cadena de oro llamaron la atención de los agentes judiciales, quienes ejecutaban una serie de allanamientos en la zona de Hatillo, concretamente en la 15 de setiembre, la tarde de este miércoles.

Según se muestra en las imágenes, los perritos se encontraban en las viviendas allanadas y fueron resguardados por los agentes.

Foto: Randall Sandoval

Foto: Randall Sandoval

Según informaciones preliminares, el objetivo de los operativos es detener a personas vinculadas con la venta de drogas en la parte sur de la capital.