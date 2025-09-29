Una vecina de Desamparados, identificada con el apellido Peraza, resultó gravemente herida tras ser atacada por dos perros la noche del miércoles, cuando regresaba de su trabajo.
El hecho, ocurrido a eso de las 7:30 p.m., del miércoles, quedó registrado en un video en el que se observa el momento en que la mujer caminaba hacia su vivienda y los animales salieron de una casa vecina para atacarla.
En las imágenes también se aprecia cómo algunos vehículos y peatones pasaban por la zona, y un par de personas se acercaron para auxiliarla.
Lea: Mujer es atacada por 2 perros al regresar a su casa
Según consta en el expediente 25-028713-0042-PE del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los perros uno de color café y otro blanco con manchas negras la mordieron en brazos, pierna derecha, pecho y rostro, provocándole la pérdida de parte del labio.
“Mi esposo llegó y me logró quitar los perros de encima, pero ya tenía múltiples heridas”, relató Peraza en la denuncia.
Mientras la investigación sigue en curso, la afectada permanece en recuperación tras las lesiones sufridas en este ataque.