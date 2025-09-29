Una vecina de Desamparados, identificada con el apellido Peraza, resultó gravemente herida tras ser atacada por dos perros la noche del miércoles, cuando regresaba de su trabajo.

El hecho, ocurrido a eso de las 7:30 p.m., del miércoles, quedó registrado en un video en el que se observa el momento en que la mujer caminaba hacia su vivienda y los animales salieron de una casa vecina para atacarla.

Foto: Catalina Mairena

En las imágenes también se aprecia cómo algunos vehículos y peatones pasaban por la zona, y un par de personas se acercaron para auxiliarla.

Según consta en el expediente 25-028713-0042-PE del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los perros uno de color café y otro blanco con manchas negras la mordieron en brazos, pierna derecha, pecho y rostro, provocándole la pérdida de parte del labio.

Foto: Catalina Mairena

“Mi esposo llegó y me logró quitar los perros de encima, pero ya tenía múltiples heridas”, relató Peraza en la denuncia.

Foto: Catalina Mairena

Mientras la investigación sigue en curso, la afectada permanece en recuperación tras las lesiones sufridas en este ataque.