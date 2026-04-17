Un hombre adulto falleció la mañana de este viernes tras ser atacado por un perro dentro de su vivienda en San Jerónimo de Moravia. Según información preliminar, el animal involucrado pertenece al hijo de la víctima.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, que confirmó que al llegar al sitio el paciente presentaba múltiples heridas y ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el cruzrojista Andrew Rojas Thomas, el hombre presentaba mordeduras en distintas partes del cuerpo, producto del ataque del perro, en apariencia de raza American Staffordshire Terrier.

“Al llegar a la escena, ya se encontraba sin signos vitales y con múltiples lesiones por mordedura”, detalló.

Este es el perro que atacó a la víctima.

Testigos indicaron que el hombre se encontraba dentro de su casa cuando ocurrió el ataque. Un vecino relató que escuchó los gritos y, al asomarse, observó al perro agrediéndolo, por lo que alertó al sistema de emergencias 9-1-1.

Además, trascendió que el animal ya había protagonizado ataques previos contra otras mascotas en la zona, aunque no se registraban incidentes anteriores contra personas.

El perro permanece en el lugar bajo vigilancia, aún con comportamiento agresivo, mientras las autoridades esperan la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.