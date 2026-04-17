Un hombre adulto falleció la mañana de este viernes tras ser atacado por un perro en el sector de San Jerónimo de Moravia.

El incidente se reportó a las 9:34 a.m. En un inicio, cuerpos de emergencia atendieron la alerta por un canino agresivo que habría atacado a varias personas.

Sin embargo, minutos después, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 60 años en el lugar.

De acuerdo con información de la Cruz Roja, la víctima presentaba múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo. Según de manera preliminar, sería un can de raza American Staffordshire Terrier..

Unidades de emergencia se mantienen en la escena realizando labores de aseguramiento, mientras el caso queda en investigación para esclarecer lo ocurrido.