Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia presentan mejoras gracias a una innovadora terapia asistida con perros.

Esta iniciativa, impulsada por el personal médico del centro y realizada en alianza con la Asociación Centro de Intervenciones Asistidas con Animales, ha generado ayudas tanto físicas como emocionales en personas hospitalizadas con cuadros complejos.

“Me gustó mucho y me ayudó mucho, porque a mí me encantan los perros. Ese día estuve muy bien y ojalá lo vuelvan a llevar para que les ayude a otras personas como a mí”, compartió Mariana, una joven amante de los animales que formó parte del programa durante su estancia en UCI por una peritonitis.