Pía, una pastor belga malinois de un año y 2 meses que se encuentra en formación como perra de búsqueda y rescate en la Unidad K-SAR de la Cruz Roja Costarricense, logró recuperarse tras sufrir una intoxicación accidental que puso en riesgo su vida.

El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto en Tibás, cuando su guía, Karlos Bolaños, detectó signos de alteración y la trasladó de inmediato al hospital veterinario PETS+ San Antonio, en Heredia.

Pía se salvó de morir intoxicada. Foto: cortesía PETS+

La can ingresó con estado mental alterado y salivación excesiva, por lo que fue atendida en la Unidad de Cuidados Críticos con procedimientos de descontaminación, aplicación de carbón activado, estudios de sangre y terapia de soporte.

“Yo sentí mucha preocupación, al mismo tiempo, me concentré en la atención pronta de la perra porque sabía que necesitaba atención médica inmediata… Lo más importante era que ella se recuperara porque a uno le genera un gran sentimiento más después de compartir tanta travesía juntos”, expresó Bolaños, quien la trajo personalmente desde Perú.

Pía con su cuidador Karlos Bolaños. Foto: cortesía PETS+

El director médico de PETS+, Juan Carlos González, explicó que la rápida detección y traslado fueron determinantes.

“En el caso de Pía, después de realizar la descontaminación se procedió a dar terapia de soporte, nuestro equipo médico se enfocó en mantenerla hidratada, cómoda, limpia, seca, sin náuseas, sin dolor y en darle soporte nutricional”, indicó González.

Pía fue dada de alta el martes 26 de agosto y continuará en observación para descartar secuelas.

Su recuperación es clave para la Cruz Roja, ya que está próxima a presentar la certificación como perra de rescate.

“Esta especialidad exige un alto nivel de compromiso en procesos de formación y entrenamiento de gran complejidad. Por ello, contar con Pía y con su recuperación total resulta invaluable para la institución, máxime porque se encuentra próxima a presentar su certificación”, afirmó Wagner Leiva, director Nacional de Respuesta a Emergencias.

La Cruz Roja cuenta con 2 canes operativos y 3 más en formación que continúan con sus entrenamientos, prácticas y labores de servicio de la mano con sus guías caninos.