El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, como parte de las obras de intervención en el puente sobre el río Tárcoles, se permitirá la circulación a dos carriles de manera continua durante un periodo de diez días.

La medida rige a partir de este sábado 6 de setiembre, desde las 12 m.d., y se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del martes 16 de setiembre, sin regulaciones vehiculares. Esto significa que, tanto de día como de noche, los usuarios podrán utilizar ambos carriles para desplazarse por la estructura.

El puente sobre el Tárcoles, vital para la conexión entre San José y la zona Pacífico, se encuentra en proceso de intervención mayor como parte del programa de obras financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos trabajos se extenderán hasta 2026, con el objetivo de mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de la infraestructura. Las autoridades recordaron que el paso peatonal se permite, únicamente, para traslados, no para actividades de avistamiento de cocodrilos como realizan algunos guías turísticos, esto con el objetivo de resguardar la seguridad de visitantes y conductores.