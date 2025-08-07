La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Poder Judicial firmaron un convenio para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Con el acuerdo, en los juicios donde intervienen personas indígenas, se puedan elaborar informes culturales o antropológicos que ayuden a entender mejor su contexto.

Estos informes, llamados peritajes culturales, los realizan expertos en antropología y explican la cultura, las costumbres o la forma de ver el mundo de la persona indígena involucrada en el proceso judicial.

El objetivo es que los jueces tengan más herramientas para interpretar correctamente los hechos, sobre todo cuando las creencias o prácticas de esa persona no coinciden con las leyes nacionales.

Este tipo de informes puede ayudar a que las decisiones judiciales sean más justas y sensibles a las diferencias culturales.

El convenio durará 4 años, con posibilidad de renovarse por más periodos iguales.

UCR brindará servicios gratuitos

Según el convenio, la Escuela de Antropología de la UCR será la encargada de hacer los peritajes culturales de forma gratuita y de nombrar a los especialistas adecuados para elaborarlos.

Además, la Universidad se compromete a capacitar a funcionarios judiciales en temas como derechos indígenas, diversidad cultural, costumbres y lenguas, entre otros aspectos importantes.

Cuando sea necesario, también se promoverá que las comunidades indígenas participen en la elaboración de los peritajes.

El convenio también servirá para impulsar investigaciones, programas de formación, proyectos de trabajo comunal universitario y actividades interdisciplinarias relacionadas con la antropología jurídica.

Incluso se planea crear una especialización de posgrado enfocada en peritajes culturales, según informa la UCR.