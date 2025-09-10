En Panamá tienen sus propios problemas en la eliminatoria, sin embargo, no dejan de ver de reojo lo que sucede en Costa Rica y tras el empate contra Haití, en el programa “A la candela”, un periodista comparó a los haitianos con el chavo del 8.

El comunicador, Álvaro Martínez, señaló que esta selección haitiana es como el “Chavo”, personaje de Chespirito, esto debido a que ahorita los caribeños no pueden jugar en su país por la situación socio – política.

“Ojalá vaya Haití. No tiene ni casa, es como el “Chavo del 8″ del fútbol. No tiene casa, juega en Curazao, casi le gana a los ticos, los hondureños de milagro sacaron el empate”, comentó Martínez.

"Haití en estos momentos merece ir más al Mundial que Panamá", @duroalhueso se molesta porque siente que no hay mejor motivación que saber que puedes ir al Mundial.#ALaCandela pic.twitter.com/uDVQ6oM7Yw — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 10, 2025

Haití actualmente es segunda en el grupo C de la eliminatoria, donde Costa Rica es tercera y el líder es Honduras.