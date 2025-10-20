Desde Panamá han surgido fuertes críticas sobre cómo Saprissa ha manejado el caso de Gustavo Herrera. Esta vez, quien salió en defensa del delantero fue nada más y nada menos que José Miguel Domínguez, mejor conocido como “Chepebomba”.

El comunicador aseguró que Herrera no debió llegar al Saprissa, sino dar el salto directamente a Europa, donde, según él, habría recibido una mejor formación.

“El delantero panameño Gustavo Herrera fue expuesto sin merecerlo y sin estar preparado para ser la bandera goleadora del Saprissa, un equipo urgido de resultados. Es joven, sí; tiene condiciones, sí”, expresó Domínguez.

“Chepebomba” continuó señalando que Herrera no estaba listo para asumir el rol de “9” titular tras la salida de Javon East y Sabin Merino.

“Debieron llevarlo con más calma, tanto sus representantes como los dueños de sus derechos. Todos sabían de la urgencia de títulos en Saprissa y, sobre todo, del contexto actual. Fue una mala gestión. Herrera necesita progresar a su ritmo, no al ritmo de ser el ‘9’ referente del Ricardo Saprissa”, concluyó.

Desde su llegada al Saprissa, Gustavo Herrera ha disputado 14 partidos y no ha logrado anotar.

LE HACEN UN DAÑO ENORME A LA JOVEN CARRERA DEL DELANTERO PANAMEÑO GUSTAVO HERRERA.



PUNTO Y PELOTA. #MentiraNoEs 🐐💣 pic.twitter.com/84w7LSX30i — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) October 20, 2025







