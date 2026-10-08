Periodista despedido de Canal 7 confirma nuevo empleo

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El periodista deportivo Miguel Calderón, quien recientemente fue despedido de Canal 7, confirmó que tiene un nuevo empleo, esta vez fuera de los medios de comunicación tradicionales.

A través de su cuenta de Instagram, Calderón anunció que asumirá el cargo de asesor de comunicación y periodista en el Departamento de Prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La noticia llega después de su salida de Teletica, donde desarrolló parte de su trayectoria profesional en el periodismo deportivo.

“El tiempo de Dios es perfecto y él tenía preparado un futuro mejor para mí, mi esposa y mi hijo”, expresó el comunicador en su publicación.

Calderón destacó que este nombramiento representa una nueva etapa profesional, luego de 17 años dedicados a la cobertura deportiva.

“Después de 17 años de ejercer periodismo deportivo, doy un nuevo paso en mi carrera profesional. Asumo con enorme ilusión y responsabilidad el cargo de asesor de comunicación y periodista en el Departamento de Prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)”, compartió.

El periodista también aprovechó el anuncio para agradecer a las personas que estuvieron pendientes de su situación laboral tras conocerse su salida de Canal 7.

“Gracias a quienes estuvieron pendientes durante los últimos días y por todos los buenos deseos, se cumplieron más rápido de lo esperado”, manifestó.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a su esposa, a quien reconoció como una figura fundamental durante este proceso de cambio.